İtalya, AB'nin Çinli elektrikli araçlar için ek vergi planına destek verdi İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Komisyonu'nun Çin'den elektrikli araç ihracatına yönelik önerdiği gümrük vergilerini desteklediğini vurguladı.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araçlara uyguladığı geçici tarifeler, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Bu tarifelerle birlikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya olan ihracatında yüzde 48'e varan oranlarda artış gösteren ithalat vergileriyle karşılaşması, markaların zor günler geçirmesine neden oldu.

İTALYA'DAN EK VERGİLERE DESTEK

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Roma'da yaptığı toplantı öncesi açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Çin'den elektrikli araç ihracatına yönelik önerdiği gümrük vergilerini desteklediğini söyledi.

İtalya, temmuz ayında AB üyelerinin bağlayıcı olmayan oylamasında gümrük vergilerini ilk başta desteklemiş, ancak Sanayi Bakanı Adolfo Urso geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada, müzakereli bir çözüm beklediğini söylemişti.

İtalya, ülkede fabrikalar açmaları için Dongfeng ve Chery Auto gibi Çinli otomobil üreticilerini ikna etmeye çalışıyor.

Tajani, bu tutumunun İtalya'nın Çin ile olan iyi ilişkilerini zedelemediğini de sözlerine ekledi.