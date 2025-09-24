Japon otomobil devi Suzuki logosunu değiştirdi

Japon otomobil devi Suzuki, yeniden markalaşma programının bir parçası olarak logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Bu hamle, markanın 22 yıldır değişmeyen logosu için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

3 BOYUTLU TASARIMA VEDA

Suzuki'nin yeni logosu, otomotiv sektöründeki sadeleşme trendine uyum sağlıyor. Yeni tasarımda ikonik "S" harfi korunurken, 3 boyutlu yapıdan ve krom kaplamadan vazgeçilerek parlak gümüş renginde 2 boyutlu bir görünüme geçilmiş durumda.

YENİ LOGO İLK KEZ KONSEPTLERDE KULLANILACAK

Suzuki, yeni logosunu ilk olarak 29 Ekim 2025'te başlayacak olan Japan Mobility Show 2025 fuarında sergileyecek.

Etkinlikte tanıtılacak konsept otomobiller, markanın yeni logosunu taşıyan ilk modeller olacak.

Yeni logonun, bu tanıtımın ardından ilerleyen dönemlerde kademeli olarak diğer tüm Suzuki modellerine de genişletilmesi planlanıyor.