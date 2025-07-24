Japonya dışındaki ilk fabrikasıydı: Nissan, 60 yıllık Meksika tesisini kapatıyor

Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar zarar açıklayan Nissan, "Re:Nissan" adını verdiği radikal bir kurtarma planını devreye soktu.

Plan, 7 üretim tesisinin kapatılmasını, 20 bin çalışanın işten çıkarılmasını ve üretim kapasitesinin yüzde 30 azaltılmasını içeriyor.

60 YILLIK MEKSİKA FABRİKASI TEHLİKEDE

Bu kapsamda, şirketin Japonya dışındaki ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren Meksika'daki Civac fabrikasının da Mart 2027'de kapanabileceği iddia ediliyor. Bu tesiste Navara ve Frontier gibi modeller üretiliyordu.

HONDA İLE İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Tasarruf planları arasında dikkat çeken bir diğer iddia ise Nissan'ın, ABD'deki Mississippi tesisinde Honda markası için kamyonet üretebileceği yönünde.

Resmi olarak doğrulanmayan bu stratejinin, hem Honda'yı olası gümrük vergilerinden koruyabileceği hem de Nissan'ın fabrika kapasitesini daha verimli kullanmasını sağlayabileceği konuşuluyor.