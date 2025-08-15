Jeep doğruladı: Renegade üretimi resmen sonlanıyor

Otomotiv dünyasından önemli bir veda haberi geldi; Jeep, 10 yılı aşkın bir süredir piyasada olan popüler SUV modeli Renegade'in Avrupa'daki üretimini sonlandırma kararı aldı.

Bir Stellantis sözcüsü, modelin üretiminin 2025 sonunda durdurulacağını doğruladı.

DOĞRUDAN BİR HALEFİ OLMAYACAK

Yapılan açıklamada en dikkat çeken detay ise Jeep Renegade'in doğrudan bir halefinin olmayacağı oldu.

Marka, Avrupa'daki ürün gamında bunun yerine Avenger ve Compass gibi modellere ve yakında gelecek olan elektrikli Recon ve Wagoneer S'ye odaklanacak.

10 YILDA 2 MİLYONDAN FAZLA SATTI

2014 yılında piyasaya sürülen Jeep Renegade, dünya çapında 2 milyondan fazla satış adedine ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı.

Modelin üretimine aslında geçen yıl son verilmesi planlanıyordu ancak güçlü satış performansı nedeniyle ömrü bir makyaj operasyonuyla uzatılmıştı.