Kamera arızası var: Toyota, 394 bin aracı geri çağırdı

Japon otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yaklaşık 394 bin aracını kapsayan yeni bir geri çağırma programı başlattı.

Karar, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.

GERİ GÖRÜŞ KAMERALARINDA SORUN VAR

Geri çağırmanın nedeni, araçların geri görüş kameralarında tespit edilen bir arıza olarak açıklandı.

NHTSA, bu arızanın sürücü güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bir risk taşıdığını bildirdi.

Açıklamada, geri görüş kamerasının zaman zaman görüntü vermemesi veya görüntünün donması sonucu sürücünün arkasını net görememesinin çarpışma riskini artırabileceği belirtildi.

Sorunun özellikle park etme ve geri manevra sırasında tehlike oluşturduğu vurgulandı.

ETKİLENEN MODELLER HENÜZ AÇIKLANMADI

NHTSA tarafından yayınlanan ve toplamda 393 bin 838 aracı kapsayan geri çağırma duyurusunda, hangi Toyota modellerinin bu sorundan etkilendiğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.