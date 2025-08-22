KAP bildirimi geldi: Tofaş, Stellantis ile birleşiyor

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir birleşme kararını bildirdi.

Şirket, yüzde 100 bağlı ortaklığı konumundaki Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme kararı aldığını duyurdu.

SERMAYE ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca "kolaylaştırılmış usulde" gerçekleştirilecek.

Bu süreçte Tofaş, herhangi bir sermaye artırımına gitmeyecek ve birleşme, genel kurulun onayına sunulmasına gerek kalmadan tamamlanacak.

BİRLEŞMENİN DETAYLARI

Alınan kararla, Stellantis Otomotiv Pazarlama'nın tüm varlık ve yükümlülükleri bir bütün halinde Tofaş tarafından devralınacak.

Birleşme işlemine ilişkin gerekli belgelerin hazırlanarak onay için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacağı belirtildi.