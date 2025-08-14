Kâr tahminlerini düşüren Porsche, savunma sektörüne yatırım yapacak

Alman otomotiv devi Porsche'nin arkasındaki holding şirketi, sürpriz bir kararla rotasını savunma sektörüne çevirdi.

Şirket, zorlu geçen bir dönemin ardından portföyünü çeşitlendirme stratejisi kapsamında savunma sektörüne yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

NEDENİ: OTOMOTİVDEKİ ZORLUKLAR

Bu strateji değişikliği, holdingin ana yatırımları olan Volkswagen ve Porsche markalarının kâr beklentilerini düşürmesinin ardından geldi.

ABD gümrük tarifeleri, elektrikli araç pazarındaki durgunluk ve Çin'deki yoğun rekabet gibi nedenlerle otomotiv sektöründe zor bir dönemden geçiliyor.

HEDEF: TEKNOLOJİ ODAKLI SAVUNMA ŞİRKETLERİ

Porsche Holding, başlangıçta savunma sektöründeki gelecek vadeden teknoloji şirketlerine yatırım yapacak bir platform oluşturacak.

Yatırım yapılacak alanlar arasında uydu gözetimi, sensör sistemleri ve siber güvenlik gibi teknoloji odaklı konular yer alacak.