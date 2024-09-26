Kia'dan ucuz elektrikli otomobil planları: 22 bin dolardan satışa çıkacak Kia, 22 bin dolardan başlayan fiyata sahip daha ucuz bir elektrikli model çıkarmayı planlıyor.

Haber Merkezi

Kia, 30 bin 700 dolardan başlayan fiyata sahip EV3 modelinin haziran ayındaki tanıtımından sonra Güney Kore'de sadece 23 günde 10 bin sipariş aldığını duyurmuştu.

Kia, gelecek yıl EV4 modelini de piyasaya sürecek. Sedan tipinde olan EV4'ün, yaklaşık 35 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Bu fiyatlar hayli rekabetçi olsa da Kia daha da düşük fiyatlı modellerle ürün gamını genişletmeyi planlıyor.

22 BİN DOLARDAN BAŞLAYACAK

Güney Koreli otomobil devi, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyerek 22 bin dolar gibi oldukça cazip bir fiyatla yeni bir elektrikli otomobil modeli sunmaya hazırlanıyor.

Kia'nın bu hamlesi, elektrikli araçların daha lüks ve pahalı bir seçenek olduğu algısını kırmayı amaçlıyor.

22 bin dolarlık başlangıç fiyatı ile bu model, daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edecek.

Şirketin CEO'su Ho-Sung Song, bu otomobilin 2030 yılından önce gelmesinin pek olası olmadığını söyledi.