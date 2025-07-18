Koenigsegg: Elektrikli hiper otomobil kimse istemiyor

Hiper otomobil dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Christian von Koenigsegg, tam elektrikli hiper otomobillere olan ilginin ciddi şekilde düştüğünü düşünenler arasında yer aldı.

Top Gear'a konuşan Koenigsegg, "Piyasada bu seviyedeki, tam elektrikli otomobillere olan talep son derece düşük." diyerek net bir mesaj verdi.

"OTOMOBİLİN RUHU RESMEN KAYBOLUYOR"

Koenigsegg, elektrikli araçların tepki hızını ve pürüzsüzlüğünü sevse de içten yanmalı motorun sunduğu "titreşimi, ısıyı, sesleri ve vites değişimlerini" bırakmanın çok zor olduğunu ifade etti. Ona göre, içten yanmalı motor olmadan, otomobilin ruhu resmen kayboluyor.

SİPARİŞ DEFTERİ 18 AY BOYUNCA DOLU

Koenigsegg'in bu açıklamalarına rağmen şirketin işleri oldukça yolunda; önümüzdeki 12 ila 18 ay arasındaki sipariş defterleri tamamen dolmuş durumda.

CEO, bu süreçte tanıtılacak yeni modelin de elektrikli olmayacağının altını çizdi.