Korona döneminde fiyatları en çok artan ikinci el otomobiller

Korona döneminde fiyatları en çok artan ikinci el otomobiller

Aralık 2019 ile Nisan 2020 döneminde, ikinci el fiyatı en çok artış gösteren otomobilleri sizler için listeledik.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti.

Bu kapsamda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, aralık-nisan dönemine ait kapsamlı bir ikinci el fiyat raporu yayınladı. İşte bu dönemde fiyatları en çok artan ikinci el otomobiller.

1. HONDA CIVIC - 2016

2019 Aralık fiyatı: 123 bin TL

2020 Nisan fiyatı: 152 bin 600 TL

Artış oranı: Yüzde 24,07

2. FORD FOCUS - 2015

2019 Aralık fiyatı: 103 bin 600 TL

2020 Nisan fiyatı: 128 bin 200 TL

Artış oranı: Yüzde 23,75

3. DACIA DUSTER - 2015

2019 Aralık fiyatı: 100 bin 800 TL

2020 Nisan fiyatı: 123 bin 200 TL

Artış oranı: Yüzde 22,22

4. BMW 520d - 2011

2019 Aralık fiyatı: 191 bin 300 TL

2020 Nisan fiyatı: 233 bin 200 TL

Artış oranı: Yüzde 21,96

5. HYUNDAI i20 - 2017

2019 Aralık fiyatı: 98 bin TL

2020 Nisan fiyatı: 118 bin 800 TL

Artış oranı: Yüzde 21,22

6. VOLKSWAGEN GOLF - 2014

2019 Aralık fiyatı: 95 bin 600 TL

2020 Nisan fiyatı: 115 bin 500 TL

Artış oranı: Yüzde 20,82

7. VOLKSWAGEN JETTA - 2015

2019 Aralık fiyatı: 109 bin 700 TL

2020 Nisan fiyatı: 131 bin 600 TL

Artış oranı: Yüzde 19,96

8. CITROEN C-ELYSEE - 2015

2019 Aralık fiyatı: 61 bin 400 TL

2020 Nisan fiyatı: 73 bin 600 TL

Artış oranı: Yüzde 19,87

9. DACIA DUSTER - 2016

2019 Aralık fiyatı: 88 bin 700 TL

2020 Nisan fiyatı: 106 bin TL

Artış oranı: Yüzde 19,50

10. FORD FOCUS (TITANIUM) - 2015