Burdur'da refüje düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje düştü. Otomobil sürücüsü ve eşi hafif şekilde yaralandı.

İHA

Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü yakınlarında 81 yaşındaki Mustafa U., idaresindeki otomobilliyle Karamanlı ilçesi istikametine seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Kaza nedeni ile Mustafa U. ve yolcu olarak bulunan eşi Hatice U. (78) hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar kontrol amacıyla ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)