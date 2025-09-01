Kötü çalışma şartları pahalıya patladı: Volkswagen 30 milyon dolar ödeyecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, Brezilya'da 1970'li ve 80'li yıllarda işçileri kötü koşullarda çalıştırdığı için 30 milyon dolarlık tarihi bir para cezasına çarptırıldı.

Brezilya İş Mahkemesi tarafından verilen kararda, şirketin Amazon'daki bir çiftliğinde yüzlerce işçiyi "aşağılayıcı" koşullara maruz bıraktığı kabul edildi.

"KÖLE EMEĞİNİN YASAL TANIMINA UYUYOR"

Mahkeme dosyalarına göre işçiler, silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, borç esareti altında çiftlikte kalmaya mecbur bırakılmış ve yetersiz gıda ile barınma koşullarına maruz kalmıştı.

Yargıç, kararında kanıtların koşulların köle emeğinin yasal tanımına uyduğunu doğruladığını belirtti.

VOLKSWAGEN KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Çalışma Savcılığı, bu uygulamaların "Brezilya'nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturduğunu" ifade etti.

Volkswagen'in Brezilya merkezi ise yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz ederek temyize gideceklerini duyurdu.