Land Rover'ın ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat listesi belli oldu

İçten yanmalı motorlu otomobiller için ÖTV dilimlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni vergi dilimleri artık yüzde 70'ten başlayıp, aracın matrahına ve motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar yükseliyor.

Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise motor hacmi eşiğinin 1300 cc ve altından, 1400 cc ve altına yükseltilmesi oldu.

Bu durum, bazı yerli üretim otomobillerin daha düşük olan yüzde 70-75'lik ÖTV dilimine girmesine olanak tanıyarak fiyatlarını düşürecek.

LAND ROVER YENİ FİYATLARI AÇIKLADI

Premium SUV üreticisi Land Rover, Türkiye'de yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında temmuz ayı fiyat listesini revize etti.

Yeni liste, bazı modeller için zam anlamına gelirken, markanın amiral gemisi modellerinin fiyatları ise değişmedi.

ZAMLANAN MODELLER

Yeni düzenleme sonrası Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery Sport ve Defender modellerinin fiyatlarında artış yaşandı.

Bu artışlarla birlikte, markanın daha erişilebilir modelleri olarak bilinen Evoque ve Discovery Sport'un fiyatları da yükselmiş oldu.

FİYATI DEĞİŞMEYEN MODELLER

Buna karşılık, markanın zirvesinde yer alan Range Rover, Range Rover Sport ve Discovery modellerinin başlangıç fiyatları ÖTV değişikliğinden etkilenmedi.

Land Rover, bu modeller için Temmuz ayının başında açıkladığı fiyatları korumaya devam ediyor.

Range Rover: 28 milyon 225 bin 130 TL > 28 milyon 225 bin 130 TL

Range Rover Sport: 18 milyon 677 bin 919 TL > 18 milyon 677 bin 919 TL

Range Rover Velar: 9 milyon 57 bin 927 TL > 9 milyon 778 bin 699 TL

Range Rover Evoque: 4 milyon 973 bin 284 TL > 5 milyon 521 bin 510 TL

Discovery: 13 milyon 137 bin 951 TL > 13 milyon 137 bin 951 TL

Discovery Sport: 6 milyon 479 bin 463 TL > 7 milyon 195 bin 42 TL

Defender: 12 milyon 368 bin 923 TL > 13 milyon 354 bin 576 TL