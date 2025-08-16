Lexus, Sport Concept modelini tanıttı: İşte özellikleri

Lexus, geleceğin spor otomobiline dair vizyonunu ortaya koyan yeni "Sport Concept" modelini, Kaliforniya'da düzenlenen The Quail etkinliğinde otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Bu etkileyici konsept, markanın gelecekteki tasarım diline yön verecek.

MARKANIN GELECEKTEKİ TASARIM VİZYONU

Sport Concept, Lexus'un özgün spor otomobil anlayışını modern ve ileriye dönük bir yaklaşımla yansıtıyor.

Şirket, bu konseptin markanın tasarım vizyonunun geleceğini şekillendirecek somut bir örnek olduğunu belirtti.

GENİŞ, ALÇAK VE AERODİNAMİK

Geniş ve alçak gövdeli iki kapılı bir tasarıma sahip olan konsept, akıcı ve dinamik hatlarıyla dikkat çekiyor.

Aerodinamik profili, performansı ve estetiği bir araya getirerek Lexus'un karakteristik tasarımını bir süper spor otomobil formunda yeniden yorumluyor.

Şu anda konsept model hakkında resmi bilgiler yok. Fakat modelin arkadan itişli olacağı doğrulandı.

Konsept model üretim halinde V8 motor kullanacak. Ayrıca modelin Toyota'nın GT3 yarış otomobilinin temelini oluşturması da bekleniyor.