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Liste güncellendi! İşte ağustosta en çok satan 10 otomobil Abone Olun

Liste güncellendi! İşte ağustosta en çok satan 10 otomobil Ağustos ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verileri yayınlandı. Açıklanan verilerle Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller de belli oldu.

Özel İçerik Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adede ulaştı. Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 15,7'sini dizel, yüzde 10,4'ünü hibrit araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobiller yüzde 3,9 payla 22 bin 891 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu. Ağustosta en çok satan 10 otomobil Ağustos ayında en çok tercih edilen modeller arasında özellikle Chery'nin otomobilleri dikkat çekiyor. Türkiye'de zaten 3 model ile hizmet veren Çinli şirket, bu modellerin tamamını listenin ilk 10 sırasına sokmayı başardı. 1. Renault Megane Sedan - 2 bin 832 2. Renault Clio - 2 bin 487 3. Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 332 4. Chery Omoda 5 - 2 bin 046 5. Togg T10X - 1.965 6. Fiat Egea Sedan - 1.897 7. Chery Tiggo 7 Pro - 1.722 8. Hyundai Bayon - 1.722 9. Volkswagen T-ROC - 1.495 10. Dacia Duster - 1.444

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