Lucid, 2024 yılında 10 bin satış barajını geçmeyi başardı

Haber Merkezi

Elektrikli araç üreticisi Lucid, 2024 yılı satış rakamlarını açıkladı. Şirket, 2023 yılına göre yüzde 71'lik bir artışla 10 bin 241 araç teslim etti.

LUCİD AİR VE GRAVİTY

Lucid, 2024 yılında 9 bin 029 araç üretti. Bu araçların büyük çoğunluğunu Lucid Air sedan modeli oluşturuyor.

Ayrıca, yakında piyasaya sürülecek olan Gravity SUV modelinin de birkaç örneği çalışanlara ve ailelerine teslim edildi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK REKORU

Lucid, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 3 bin 099 araç teslim ederek yeni bir çeyrek rekoruna imza attı.

Bu rakam, üçüncü çeyreğe göre yüzde 11'lik, 2023 yılının dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 78'lik bir artışı temsil ediyor.

FİYAT İNDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU

Reuters, Lucid'in dördüncü çeyrekteki satış rekorunun, Air modelinde yapılan fiyat indirimleri sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

GRAVİTY SUV GELİYOR

Lucid Gravity, 7 koltuklu ve 5 metre uzunluğunda bir SUV. 828 beygir gücündeki elektrikli motoru ve 724 km menziliyle dikkat çeken Gravity, 2025 yılında piyasaya sürülecek.