Makyajlı Citroen Ami Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Türkiye'de B1 ehliyetiyle kullanılabilmesi ve kompakt yapısıyla şehir içi ulaşımında popüler bir çözüm olan Citroen Ami, makyajlanmış yeni versiyonuyla satışa çıktı.

Yeni model, tasarımsal dokunuşlarla daha modern bir görünüme kavuştu.

TASARIMDAKİ DOKUNUŞLAR

Yenilenen Citroen Ami, markanın yeni logosunu taşıyor ve en dikkat çekici değişikliği yeni jant tasarımında sunuyor.

İç mekanda ise aracın üretim amacıyla uyumlu olarak sade ve işlevsel kokpit yapısı korunmuş durumda.

FİYAT VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaputun altında ise bir değişiklik bulunmuyor; araç 6 kW gücündeki motoruyla 45 km/s maksimum hıza ve 75 kilometre menzile sahip olmaya devam ediyor.

Makyajlı Citroen Ami'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 499 bin 900 TL olarak açıklandı.