Makyajlı Peugeot 308, 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'de satışa çıkacak

Peugeot, popüler hatchback modeli 308'in makyajlı versiyonunu Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

Yenilenen model, modern tasarım dokunuşları ve çeşitlendirilen motor seçenekleriyle sürüş deneyimini ileriye taşımayı hedefliyor.

YENİ TASARIM VE AYDINLATMALI LOGO

Yeni Peugeot 308, markanın kimliğini vurgulayan aydınlatmalı ön logosu ve çerçevesiz ızgara tasarımıyla dikkat çekiyor.

Tamponun uçlarındaki hava girişleri aerodinamik yapıyı iyileştirirken, ince LED pençeler araca karakteristik bir ışık imzası kazandırıyor.

E-308 İLE 450 KİLOMETRE MENZİL

Elektrikli versiyon E-308, 115 kW güç üreten motoru ve 58,3 kWsa kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara sunuluyor.

Önceki modele göre menzili artırılan araç, WLTP standartlarında 450 kilometreye kadar sürüş imkanı ve V2L enerji paylaşım özelliği

HİBRİT VE DİZEL SEÇENEKLERİ DEVAM EDİYOR

Model gamında 195 HP güç sunan şarj edilebilir hibrit ve 145 HP gücündeki yarı hibrit seçenekler de yer alıyor.

Ayrıca uzun yol sürücüleri için verimliliği kanıtlanmış 1.5 litrelik 130 HP BlueHDi dizel motor seçeneği de EAT8 şanzımanla listede kalmaya devam edecek.