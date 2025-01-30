Mazda'dan 28 yıl sonra bir ilk: Logosunu değiştiyor

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Japon otomobil üreticisi Mazda, 28 yıl sonra ilk kez logosunu güncelliyor. 30 Ocak'ta 105. yaşını kutlayacak olan Mazda, yeni logosunu da aynı tarihte tanıtacak.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'nin haberine göre, yeni logoda şekil olarak büyük bir değişiklik olmayacak. Ancak, mevcut logoda kullanılan gümüş rengi yerine farklı bir renk kullanılacağı belirtiliyor.

ÜÇ BOYUTLU LOGODAN VAZGEÇİLDİ

Son dönemde bazı otomobil markaları, üç boyutlu logolarını daha sade ve anlaşılır tasarımlarla değiştirmişti. Mazda da bu trende uyarak logosunu daha modern bir hale getiriyor.

YENİ LOGO NASIL OLACAK

Yeni Mazda logosu, Temmuz 2024'te Japonya Patent Ofisi'nde tescil edildi. Yuvarlak hatlara sahip olan yeni logo, Mazda'nın minimalizm ve sadeliğe verdiği önemi yansıtıyor.

Mazda'nın yeni logosunun, markanın gelecekteki modellerinde ve kurumsal kimliğinde kullanılması bekleniyor.