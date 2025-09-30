Mazda'dan elektrikli yeni SUV modeli: Karşınızda EZ-60

Birkaç yıl önce Türkiye'den çekilmiş olsa da otomobil tutkunlarının gönlünde taht kuran Mazda, "EZ-60" adını verdiği yeni elektrikli SUV modelini Çin'de tanıttı.

C-SUV segmentindeki otomobil, gelecek yıl küresel pazarlara da gelecek.

EZ-60 isminin Çin'e özel olacağı, aracın Avrupa ve diğer bölgelerde ise "CX-6e" ismiyle pazarlanacağı belirtildi.

GÖSTERGE EKRANI YERİNE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLİ ÖN CAM

Aracın iç tasarımı alıştığımızın ötesinde bir yapıya sahip. Direksiyonun arkasında geleneksel bir gösterge ekranı bulunmuyor; bunun yerine tüm bilgiler artırılmış gerçeklik desteği sunan ön cama yansıtılıyor.

Orta konsolda ise yolcu önüne kadar uzanan 26.45 inç boyutlu dev bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

Dış tasarımda ise incecik şerit LED aydınlatmalar ve gövdeye gömülü kapı kolları ile şık bir görünüm sunuluyor.

İKİ FARKLI ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEĞİ

Mazda EZ-60, iki farklı elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Tamamen elektrikli versiyon 190 kW'lık bir motora ve 600 kilometre menzile sahip olacak.

İkinci versiyon ise 1.5 litrelik benzinli motorun sadece bataryayı şarj etmek için kullanıldığı bir menzil artırıcı sisteme sahip olacak. Bu versiyonun toplam menzilinin 1.000 kilometre olacağı açıklandı.