Mercedes, gönüllü işten ayrılanlara 500 bin euro teklif ediyor

Haber Merkezi

Son zamanlarda zor günler geçiren Alman otomobil üreticisi Mercedes, 5 milyar euro tasarruf etme hedefinin bir parçası olarak, gönüllü işten ayrılanların sayısını artırmak istiyor.

Şirket, gönüllü işten ayrılma programı kapsamında, belirli çalışanlarına 500 bin euroya kadar teşvik primi ödemeyi planlıyor.

TEŞVİK MİKTARI KIDEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Mercedes tarafından sunulan teşviklerin miktarı, çalışanların şirketteki kıdemine, pozisyonuna ve maaşına göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin, 30 yıldır Mercedes bünyesinde çalışan ve yüksek maaş alan bir ekip lideri, maksimum teşvik olan 500 bin euroyu almaya hak kazanabiliyor.

Daha kısa süredir şirkette çalışan ve daha düşük maaş alan kişiler için ise teşvik miktarı 100 bin euro civarında olabiliyor.

30 BİN ÇALIŞAN TEKLİFTEN YARARLANABİLİR

Mercedes'in iç kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu teşviklerden yaklaşık 30 bin çalışanın yararlanması bekleniyor.

Şirket, bu sayede hem maliyetlerini düşürmeyi hem de gönüllü ayrılıklarla olası bir toplu işten çıkarma sürecinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Mercedes'in bu kararının arkasında, otomotiv endüstrisindeki dönüşüm ve rekabet koşulları yatıyor.

Elektrikli araçlara geçiş, yeni teknolojilere yatırım ve küresel rekabet, şirketleri maliyetlerini kontrol altında tutmaya zorluyor.

Mercedes, bu adımla hem verimliliğini artırmayı hem de gelecekteki büyüme stratejisine odaklanmayı amaçlıyor.