Mercedes, yeni CLA modelinin üretimini artırıyor: Nedeni yüksek talep

Otomotiv pazarında SUV hakimiyeti sürerken, Mercedes-Benz'in yeni sedan modeli CLA, beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.

Şirket, tanıtımının üzerinden sadece üç ay geçen yeni nesil Mercedes CLA'ya gelen yoğun siparişler nedeniyle fabrikada üçüncü vardiya ile üretimi artırma kararı aldı.

HEM ELEKTRİKLİ HEM BENZİNLİ VERSİYONLARI SATIŞTA

Yeni CLA'nın tamamen elektrikli versiyonları, 800 voltluk mimariye sahip ve 349 beygire kadar güç üreten çift motorlu seçenekler sunuyor.

İçten yanmalı motor tarafında ise 48 voltluk hafif hibrit desteğine sahip 1.5 litrelik benzinli motorlar ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yer alacak.

YENİ SHOOTING BRAKE DE YOLDA

Mercedes ayrıca, sedan versiyonun ardından yıl bitmeden yeni Mercedes CLA Shooting Brake (station wagon) versiyonunun üretimine de başlamayı planlıyor.

Şirket yetkilileri, otomotiv sektöründeki tedarik sorunlarına rağmen CLA'nın üretimi için gerekli tüm parçaları güvence altına aldıklarını belirtti.