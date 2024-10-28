Mercedes'in net karı Çin satışlarının etkisiyle düştü

AA & Ensonhaber

Mercedes-Benz, açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Temmuz-eylül döneminde şirketin düzeltilmiş faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 2 milyar 517 milyon euroya geriledi.

Net kâr ise yüzde 53,8'lik büyük bir düşüşle 1 milyar 719 milyon euroya indi. Şirketin satışları da aynı dönemde yüzde 6,7 azalarak 34,52 milyar euro olarak gerçekleşti.

ÇİN'DEKİ REKABET VE ZORLU PAZAR KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Şirket, kârlılıktaki düşüşün nedenleri arasında Çin'deki zorlu rekabet ortamını, pazar geçişlerini ve genel olarak zorlu pazar koşullarını gösterdi.

Mercedes-Benz, özellikle yüksek marjlı araçların satışlarındaki düşüşün kârlılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Mercedes-Benz hisseleri, açıklanan finansal sonuçların ardından Alman borsasında yüzde 3'ten fazla değer kaybetti ve 57 euronun altına geriledi.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Harald Wilhelm, üçüncü çeyrek sonuçlarının hedeflerini karşılamadığını kabul ederek, maliyetlere ve verimliliğe daha fazla odaklanacaklarını açıkladı.