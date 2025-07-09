Mercedes'in satışları ikinci çeyrekte yüzde 9 düştü

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz Group, yılın ikinci çeyreğine ilişkin araç satış rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin açıklamasına göre, küresel tarife politikaları nedeniyle satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 547 bin 100'e düştü.

EN BÜYÜK PAZARLARI OLAN ÇİN VE ABD'DE SERT DÜŞÜŞ

Mercedes-Benz'in en büyük pazarı olan Çin'deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 19'luk sert bir düşüşle 140 bin 400'e geriledi.

ABD pazarındaki satışlar ise aynı dönemde yüzde 12 azalarak 74 bin 600 oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 18'LİK GERİLEME

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları, ikinci çeyrekte yüzde 18 azalarak 41 bin 900 adede indi.

Hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 10'luk bir düşüş yaşadı.