MG, İngiltere'de yılın otomobil üreticisi seçildi

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, anavatanı İngiltere'de önemli bir başarıya imza attı. Marka, prestijli Autocar Ödülleri 2025'te, "En İyi Üretici" seçilerek büyük bir takdir topladı.

BAŞARININ ARKASINDAKİ NEDENLER: KALİTE, FİYAT VE TASARIM

Autocar, MG'nin ürün yelpazesindeki üstün kaliteyi, güçlü fiyat-performans dengesini ve yeni modellerinin çekici tasarımını bu ödüle layık görmesinin ana nedenleri olarak gösterdi.

Autocar Editörü Mark Tisshaw, markanın son yıllardaki satış başarısının onu İngiltere'nin en iyi 10 üreticisinden biri haline getirdiğini vurguladı.

MG4'ÜN BAŞARISI UNUTULMADI

Tisshaw, sürüşü keyifli ve kullanışlı olan MG4 modelinin de 2023 yılında aynı organizasyonda "En İyi Elektrikli Otomobil" ödülünü kazandığını hatırlattı.

Bu yeni ödülün, markanın o zamandan bu yana daha da fazla ilerleme kaydettiğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.