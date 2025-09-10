Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! ABD’de harekete geçildi: O otomobiller geri çağrılıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) dikkat çeken bir uyarıyla gündeme geldi.

Söz konusu uyarıda, ABD merkezli dev otomobil üretici Ford tarafından üretilen yüz binlerce araç güvenlik riski nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.

Söz konusu geri çağırmanın, 2015-2019 model o araçlarda geri görüş kamerasının bozuk ya da boş görüntüye neden olan bir arızaya neden olması nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Toplamda 1,5 milyon aracın etkilendiği bu dev geri çağırmanın servis noktalarında ücretsiz olarak onarılacağı bilgisi verildi.

BU MODELLER ÇAĞIRMA KAPSAMINDA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 milyon araç, geri görüş kamerasındaki kritik sorun sebebiyle servislere çağrılacak.

Sürücüler, söz konusu arıza nedeniyle geri vitese geçtiklerinde kamerada ters, bozuk ya da tamamen boş bir görüntüyle karşılaşabiliyor. Bu da özellikle park manevralarında ve dar alanlarda güvenlik riskini ciddi şekilde artırıyor.

Geri çağırma, 2015 ile 2019 yılları arasında üretilen çok sayıda popüler Ford ve Lincoln modelini kapsıyor. Listede Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline ve Ranger modelleri yer alıyor.