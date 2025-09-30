Mitsubishi, Avrupa'da Colt satışlarını durduruyor

Japon üretici Mitsubishi, Renault Clio tabanlı modeli Colt'un Avrupa'daki satışlarını kısa süre içerisinde durduracağını açıkladı.

Bu karar, yaklaşık 2 senedir satışta olan modelin yeni Clio tabanlı bir versiyonunu da görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

SEBEP: SUV MODELLERE ODAKLANMA STRATEJİSİ

Mitsubishi Avrupa CEO'su Frank Krol, kararı "markamızın geçmişini ve imajını daha iyi yansıtacak gövde tipleri üretmek" olarak açıkladı.

Markanın, kullanıcıların "pratik" bulduğu SUV modellere odaklanmak istediği biliniyor.

Kararın en ilginç yanı ise, Colt'un çıkış yaptıktan sonraki ilk 8 ay boyunca markanın Avrupa'daki en çok satan modeli olmasıydı.

RENAULT İLE ORTAKLIK DEVAM EDİYOR

Colt'un üretimden kalkması, Mitsubishi'nin Renault destekli kalkınma projesinin bittiği anlamına gelmiyor.

Markanın ürün gamında halihazırda Renault Captur tabanlı ASX ve Symbioz tabanlı Grandis gibi modeller bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Eclipse Cross da temellerini Renault Scenic E-Tech'ten alıyordu.