Nissan 173 binden fazla aracını geri çağırdı: İşte o modeller

Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD'de 173 bin 301 aracını kapsayan yeni bir geri çağırma programı başlattı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmanın nedeni ciddi bir arıza riski.

SEBEP: YAKIT POMPASINDA KISA DEVRE RİSKİ

Yapılan açıklamaya göre, yakıt deposu sıcaklık sensörü kablo demetinin yanlış yerleştirilmiş olması, kabloların zarar görmesine ve yakıt pompası sigortasında kısa devreye neden olabiliyor. Bu durumun, sürüş sırasında motorun aniden durmasına yol açabileceği belirtildi.

ETKİLENEN MODELLER HANGİLERİ

Geri çağırma, 2013-2021 yılları arasında üretilen Nissan NV200 Van ve 2014-2017 ile 2019 model Nissan NV200 Taxi araçlarını kapsıyor.

Ayrıca, Nissan tarafından General Motors için üretilen 2015-2018 model Chevrolet City Express araçları da bu geri çağırmadan etkileniyor.