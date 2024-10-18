Nissan, yenilenen crossover modeli Murano'yu tanıttı

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Nissan, 2025 Murano'yu "yolda giden bir sığınak" olarak tanımlıyor. Murano'nun bu yeni nesli, isteğe bağlı masajlı ön koltuklar sunan ilk model olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca tüm donanım seviyelerinde çift 12,3 inçlik ekranlara sahip yeni bir dijital kokpit standart olarak sunuluyor.

Platnum donanım seviyesinde ise 21 inçlik jantlar ilk kez bir Murano'da karşımıza çıkıyor. Güvenlik konusunda da iddialı olan yeni Murano, Nissan'ın Safety Shield 360 sürücü yardım paketiyle standart olarak geliyor.

DIŞ TASARIM: MODERN VE ŞIK

Nissan, Murano'nun tasarımında keskin hatlara ve modern bir görünüme odaklandı. Büyük açılı farlar ve çılgınca zıt açılar yerine, ince farlar ve simetrik bir ön ızgara kullanıldı.

Geniş ve gülümseyen yüzüyle V-Motion temasını vurgulayan Murano, yeni Kicks modelini de anımsatıyor.

2025 Murano'nun iç mekanında da köklü değişiklikler yapıldı. Çift 12,3 inçlik ekranlar, dijital ve dokunmatik kontrollerin ön plana çıktığı modern bir kokpit sunuyor.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI: CVT'YE VEDA

2025 Murano, tamamen yeni bir güç aktarma organıyla geliyor. Eski V6 motor ve CVT şanzıman yerini, Nissan'ın 2.0 litrelik değişken sıkıştırmalı turbo dört silindirli motoru ve dokuz vitesli otomatik şanzıman aldı.

Bu motor 241 beygir gücü ve 352 Nm tork üretiyor. Önceki modele göre 19 beygir gücü daha düşük olsa da tork değeri 29 Nm artırıldı.

Standart olarak önden çekişli olan Murano'da dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

2025 Nissan Murano'nun fiyatlandırması henüz açıklanmadı. Satışların 2025 yılının başlarında başlaması bekleniyor.