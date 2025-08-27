Nissan'a bir darbe de Mercedes'ten: Hisseler çakıldı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Japon üretici Nissan'daki hisselerinin tamamını sattığını duyurdu.

Yaklaşık 323 milyon dolar değerindeki bu satışın ardından Nissan'ın hisseleri, borsada sert bir düşüş yaşadı.

NİSSAN HİSSELERİNDE YÜZDE 6,3'LÜK DÜŞÜŞ

Mercedes-Benz'in emeklilik fonu tarafından yapılan hisse satışı, Nissan hisselerinin gün içinde yüzde 6,3 değer kaybetmesine neden oldu.

Bu, temmuz başından bu yana yaşanan en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

MERCEDES: "STRATEJİK DEĞERİ YOKTU"

Mercedes-Benz, sattığı hisselerin 2016'da emeklilik fonu varlıklarına devredildiğini ve bu nedenle kendileri için stratejik bir değer taşımadığını belirtti.

Satışın, portföyün sadeleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Bu gelişme, halihazırda 20 bin kişiyi işten çıkarma ve fabrikaları kapatma gibi adımlarla yeniden yapılanma sürecinde olan Nissan üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Japon şirket, haziran ayında sona eren üç aylık dönemde 535 milyon dolar zarar açıklamıştı.