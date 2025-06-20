Nissan'ın katı hal bataryalı ilk otomobili 2028'de trafiğe çıkacak

Japon otomobil üreticisi Nissan, 2028 yılında katı hal pil (SSB) teknolojisine sahip ilk otomobilini piyasaya süreceğini resmen onayladı.

Bu hamle, markanın elektrikli araç (EV) teknolojisinde önemli bir sıçrama yapacağı ve rakipleriyle olan yarışta öne geçmeyi hedeflediği anlamına geliyor.

HEDEF 2028: İLK ARAÇ PİYASADA OLACAK

Nissan'ın Avrupa Ürün Planlama Direktörü Christop Ambland, Auto Express'e verdiği demeçte, "Evet, 2028'de SSB'ye hazır olacağız." dedi.

Ancak Ambland, süreci aceleye getirmeyeceklerini ve bu yeni teknolojinin güvenilir olduğundan ve müşterilerin beklentilerini karşıladığından emin olmaları gerektiğini de vurguladı.

Bu, Nissan'ın VW ve Stellantis gibi 2027'de benzer bir teknoloji sunması beklenen ana akım rakiplerinin çok gerisinde kalmayacağını gösteriyor. Nissan, bu yeni teknoloji üzerinde ortağı Renault ile birlikte çalışmaya devam ediyor.

KATI HAL PİLLERİN AVANTAJLARI

Katı hal pil teknolojisi, elektrikli araçların geleceği olarak görülüyor. Bu piller, mevcut lityum-iyon pillerdeki sıvı elektrolitleri ortadan kaldırarak daha güvenli bir yapı sunuyor.

Ayrıca, enerji yoğunluğunu yüzde 30'a kadar artırarak aynı boyuttaki bir bataryayla daha uzun menzil sunma potansiyeline sahip.

Nissan, bu teknolojinin maliyetleri düşüreceğini ve değişken sıcaklıklarda daha tutarlı bir performans sağlayacağını öne sürüyor.