Norveç'te satılan otomobillerin neredeyse tamamı elektrikli oldu

Elektrikli araç dönüşümünün lideri olan Norveç, Eylül 2025’te yeni bir tarihi rekora imza attı. Ülkede ay boyunca satılan yeni otomobillerin yüzde 98,3’ünü tamamen elektrikli araçlar oluşturdu.

LİDER TESLA

Bu rekor ayda, yüzde 34'lük ezici bir pazar payına ulaşan Tesla açık ara lider oldu. Özellikle Tesla Model Y'nin, ülkede yeni "halkın arabası" haline geldiği belirtiliyor.

Yılın ilk dokuz ayında satılan tüm yeni araçların yüzde 95'inin elektrikli olması, Norveç'in 2025 yılında sadece sıfır emisyonlu araç satma hedefini tutturma yolunda olduğunu kanıtlıyor.

BAŞARININ ARKASINDA TEŞVİKLER VAR

Elektrikli araçlardaki bu hızlı dönüşüm, Norveç hükümetinin sunduğu teşvikler, düşük vergiler ve kampanyalı fiyatlarla destekleniyor.

Ancak bu hızlı geçiş, artan rekabet ve düşen kâr marjları nedeniyle otomobil bayilerinin zorlu bir süreçten geçmesine de neden oluyor.