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Opel, 1984 yılında piyasaya sürdüğü Kadett E modeliyle büyük bir başarı elde etti. Bir önceki modelin teknik özelliklerini temel alarak tamamen yeni bir hatchback gövde tipiyle üretilen beşinci nesil Kadett, yenilikçi tasarımı, teknik uzmanlığı ve model çeşitliliğiyle dikkat çekti.

Kadett E, aynı zamanda Opel tarafından üretilen son Kadett modeli oldu ve yerini kompakt sınıftaki başarıyı devam ettiren Astra'ya bıraktı.

KADETT E'NİN GELİŞTİRME HİKAYESİ

Astra model ailesinin atası sayılan beşinci nesil Kadett'in geliştirme süreci 1979 yılında başladı.

Rüsselsheim'daki Opel mühendisleri, teknisyenleri ve tasarımcıları, 'Kadett E' projesi için bir araya geldi. Beş yıllık bir geliştirme sürecinin ardından Kadett E, 1984 sonbaharında pazara sunuldu.

Kadett E, üç ve beş kapılı hatchback, geniş bagaj hacimli üç ve beş kapılı 'Kadett Estate' ve dört kapılı notchback gövde tipleriyle kullanıcılara sunuldu.

1987 yılından itibaren ise ünlü İtalyan tasarımcı Nuccio Bertone tarafından tasarlanan Kadett Cabrio modeli de Opel tutkunlarıyla buluştu.

ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLÜ ALDI

Opel mühendisleri ve tasarımcıları, Kadett E'yi geliştirirken heyecan verici tasarım, günlük kullanıma uygunluk ve geniş kitlelere hitap eden fiyat gibi Opel'e özgü güçlü özelliklere odaklandı.

Bu özellikler, Kadett E'nin kompakt sınıfta en çok satan modellerden biri olmasını sağladı. Beşinci nesil Kadett E, '1984 Altın Direksiyon' ödülüne ek olarak 'Avrupa'da 1985 Yılının Otomobili' unvanını da kazandı.

Bugün Opel Astra, Kadett E'nin mirasını devralarak kompakt sınıftaki iddiasını sürdürüyor.