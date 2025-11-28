Opel Frontera'nın uzun menzil seçeneği Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Opel, yakın zamanda yollara çıkardığı Frontera modelinin seçeneklerini artırarak daha yüksek menzil sunan yeni elektrikli versiyonunu Türkiye'ye getirdi.

"Uzun Menzil" olarak adlandırılan bu model, GS donanım seviyesiyle 1 milyon 751 bin TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

408 KİLOMETRE MENZİL VE HIZLI ŞARJ

Yeni versiyon, 54 kWs kapasiteli bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 408 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

Araç, 100 kW hızlı şarj istasyonlarında sadece yarım saat içerisinde bataryasını yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor.

ZENGİN DONANIM VE TEKNOLOJİ

Frontera'nın GS donanım paketinde 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, 10 inçlik çift ekranlı dijital kokpit ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler dikkat çekiyor.

Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile otomatik kararan iç dikiz aynası standart olarak sunuluyor.

Güvenlik tarafında aktif güvenlik freni, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip yardımı ve 130 derece geri görüş kamerası gibi donanımlar pakete dahil ediliyor.

Isıtmalı koltuklar, direksiyon ve ön cam gibi kış aylarına yönelik özellikler ise opsiyonel Konfor Paketi ile satın alınabiliyor.