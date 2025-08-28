Opel'den geri adım: Sadece elektrikli otomobil üretmeyecek

Stellantis grubu bünyesindeki Alman otomobil devi Opel, elektrikli araçlara geçiş stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğini açıkladı.

Şirket, daha önce 2028 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satma hedefini terk ettiğini duyurdu.

TALEBE GÖRE ÜRETİM YAPILACAK

Opel, 2028 yılı ve sonrasında elektrikli otomobillerin yanı sıra içten yanmalı ve hibrit motorlu seçenekler sunmaya devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin satış stratejisi artık piyasa talebine göre şekillenecek.

DİĞER MARKALAR DA GERİ ADIM ATMIŞTI

Bu kararın arkasında, elektrikli araçlara olan talebin beklenildiği kadar hızlı artmaması yatıyor.

Opel, bu kararıyla Volvo, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi benzer şekilde Opel elektrikli otomobil planlarını revize eden diğer Avrupalı üreticilerin arasına katıldı.