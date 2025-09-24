Otomobil devinden çarpıcı adım! Üretim durduruldu, çalışanlar evlerine gönderildi

İngiltere merkezli dev otomobil üreticisi Jaguar Land Rover dikkat çeken bir karar ile gündeme geldi.

Otomotiv devi, geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırı gerekçesiyle aldığı üretim durdurma kararını uzatmasıyla otomotiv sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve bilgisayar sistemlerine yapılan hacker saldırısının etkisiyle fabrikalarını haftalardır kapalı tutan otomobil devinin üretim durdurma kararının 1 Ekim’e kadar uzatıldığı belirtildi.

50 BİN ARACIN ÜRETİMİ AKSAYACAK

Skynews'te yer alan habere göre söz konusu kararla birlikte, Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten firmanın, üretimdeki bu kesinti nedeniyle yaklaşık 50 bin aracın üretimini aksatacağı ve milyarlarca sterlinlik gelir kaybı yaşanmasına yol açacağı belirtildi.

Üretim duraklaması, tedarikçileri de ciddi mali baskı altına sokarken, bazı tedarikçilerin ek destek olmadan iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Yaşanan siber saldırı nedeniyle fabrika hatlarının kullanılamaması nedeniyle yöneticiler, binlerce çalışanı geçici olarak evlerine göndermek zorunda kaldı. Ayrıca şirket, üretim süresinin uzatılmasıyla operasyonel aksaklıkların giderilmeye çalışıldığını açıkladı.