Otomotiv devi Nissan’dan radikal karar: O modelin üretimi durduruluyor!

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan radikal bir kararla gündemde büyük bir yankı uyandırdı.
Otomobil dünyasının efsane modelleri arasında yer alan R35 GT-R modelini 18 yılın ardından üretim bandından çıkarttığını duyurdu.
2007 yılında piyasaya sürülen modelin, performans ve inovasyon simgesi haline gelen R35 GT-R’nin üretiminin durması otomotiv tutkunlarını şaşkına çevirdi.
18 YILLIK RÜYA BİTİYOR
NTV’nin aktardığına göre, Tokyo’nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan Nissan’ın Tochigi tesisinde çalışanlar, R35 modelinin üretim serüvenini hattan çıkan son otomobille birlikte noktaladı.
Yaklaşık 48 bin adetlik üretim ve satış rakamına ulaşan efsanevi modelin final örneği, “Geceyarısı Moru” rengine sahip Premium T-Spec versiyonu oldu.
Bu özel araç, Japonya’daki bir müşteriye teslim edilerek R35’in otomotiv tarihindeki yolculuğu resmen tamamlandı.