Otomotiv devi Volvo’dan radikal karar! O tarihten sonra üretim tamamen değişecek

Dünya otomotiv sektörü hızla elektrikli geleceğe doğru ilerlerken, İsveç’in köklü markası Volvo’dan tarihi bir duyuru geldi.

Yüzyıla yaklaşan üretim geleneğiyle tanınan marka, radikal bir kararla içten yanmalı motor dönemine nokta koymaya hazırlanıyor. Volvo CEO’su yaptığı açıklamada, 2035 yılı itibarıyla tüm araçların yalnızca elektrikli olarak üretileceğini resmen ilan etti.

Bu karar, yalnızca markanın kendi yol haritasını değil, aynı zamanda küresel otomotiv sanayisinin dönüşüm sürecini de derinden etkileyecek nitelikte.

Çevre dostu vizyonunu yıllardır kararlılıkla sürdüren Volvo, bu adımıyla karbon nötr bir gelecek hedefini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladı.

2035 YILINDA ÜRETİM DEĞİŞİYOR

Şirket, daha önce 2030 yılında tamamen elektrikli olmayı hedeflediğini açıklamıştı ancak son açıklama, bu hedefin daha da genişletildiğini gösteriyor.

Volvo CEO'sunun 2035 tarihini vurgulamasının ardında yatan nedenler arasında, elektrikli araç teknolojilerindeki hızlı gelişim, batarya maliyetlerinin düşüşü ve global çapta artan çevre bilinci yer alıyor.