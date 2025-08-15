Otomotiv devinden çarpıcı adım: Savunma sanayine giriyor!

Alman lüks spor araba üreticisi Porsche, ABD’nin son dönemlerde AB üretim otomobillere uyguladığı gümrük vergilerinin ardından yeni bir rol haritası çiziyor.

Uygulanan gümrük vergileri nedeniyle özellikle Alman otomobil üreticileri ve parça tedarikçileri savunma sanayisini hedef almış durumda.

Porsche SE tarafından atılan yeni adımla birlikte, daha önce yatırımlarında askeri ve sivil kullanım şartı ararken, bu kriteri kaldırarak tamamen savunma odaklı yatırımlara yönelme kararı aldığını duyurdu.

YATIRIM HEDEFİ DEĞİŞİYOR

Mart ayında savunma ve altyapı sektörlerini uzun vadeli yatırım hedefi olarak açıkladığını hatırlatan şirket, yeni fonun yanı sıra savunma alanında doğrudan yatırım fırsatlarını da yakından takip ettiğini belirtti.

Şirketin savunma sanayi alanında özellikle, uydu gözetimi, sensör sistemleri, siber güvenlik, lojistik ve tedarik altyapıları öncelikli ilgi alanları arasında yer aldığı belirtildi.