Otomotiv devinden çarpıcı karar! Stratejisini değiştirdi: O araçlar üretilmeyecek

Almanya merkezli otomotiv devi Opel çarpıcı bir karar ile gündeme geldi. Otomotiv dünyasının en büyük gelişmeleri arasında yer alan tamamen elektrikli araç üretme stratejisi hakkında önemli adımlar atan marka sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka, Mercedes-Benz, Volkswagen ve Audi’nin ardından tamamen elektrikli araç üretme kararını rafa kaldırdı.

Söz konusu adımla birlikte marka, geleceğini yalnızca elektrikli modellere bağlamak yerine farklı güç seçeneklerini müşterilere sunma kararı aldığını duyurdu.

AYNI ANDA ÜRETİLECEK!

2021 yılında yapılan açıklamada 2028’den itibaren Avrupa’da yalnızca elektrikli araç satacağını duyurmuştu. Ancak marka, bu hedeften geri adım atarak elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu modelleri aynı anda üretmeye devam edeceğini açıkladı.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda elektrikli modellere ağırlık verilirken, talebin daha sınırlı olduğu bölgelerde hibrit ve benzinli seçenekler de müşterilere sunulacak.