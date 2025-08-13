Otomotiv devinden radikal karar: Dizel motor seçeneği ortadan kalkıyor!

Otomotiv dünyasında köklü değişim rüzgârları esiyor. Bir zamanlar Avrupa pazarında en çok tercih edilen motor seçeneklerinden biri olan dizel, giderek daha fazla marka tarafından terk ediliyor.

Bu değişimin son ve en dikkat çekici örneği ise Citroën’den geldi. Markanın en popüler SUV modellerinden C5 Aircross’un yeni neslinde, dizel motor tamamen tarihe karışıyor.

Geçmişte satışlarının neredeyse yarısını dizel versiyonların oluşturduğu C5 Aircross için bu karar, sadece teknik bir değişiklik değil; aynı zamanda markanın geleceğe yönelik vizyonunun net bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

DİZEL MOTOR BOŞLUĞU DOLACAK

Citroën'in bu radikal karardaki en büyük güvencesi ise yeni hibrit motor. Eski nesilde bulunmayan ve günümüz pazarında oldukça popüler olan bu kendi kendini şarj eden hibrit sistemin, dizelden doğacak boşluğu doldurması hedefleniyor.

Ancak C segmenti SUV'lerde hibrit sistemlerin bazen dizel motora göre daha fazla yakıt tüketmesi ve daha yüksek satın alma maliyeti, bu hesabın ne kadar tutarlı olacağı konusunda şüpheler yaratıyor.