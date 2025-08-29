Otomotiv devinden sürpriz adım: Efsane model Türkiye’de yeniden üretilecek!

Otomotiv dünyasında büyük bir yankıya neden olan Stellantis ve Koç Holding birleşmesinin gerçekleşmesinin ardından ses getiren adımlar atılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye otomotiv sektörünün efsane modelleri arasında yer alan Şahin ve Doğan modellerinin yeniden üretilmeye başlayacağı müjdesinin ardından bir sürpriz daha geldi.

Koç Holding ve Stellantis, Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari araç üretimi için düğmeye basacak.

TÜRKİYE’DE ÜRETİME BAŞLANACAK

Hafif ticari araç segmentinde adeta vazgeçilmez modeller arasında yer alan Fiat Doblo üretimi için düğmeye basıldı.

Uzun yıllardır İspanya’da yapılan Fiat Doblo üretimi Türkiye’de yeniden başlayacak. Bununla birlikte Bursa, Fiat Doblo’nun yanı sıra Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo’nun yer aldığı K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri haline geliyor.

Stellantis’in en çok satan hafif ticari araç ailesi K9, halihazırda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretimi yapılıyor.

Kısa süre içinde Bursa da bu listeye dahil edilecek. 2026 sonunda yıllık 50 bin adetlik kapasiteyle başlayacak üretim, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme planlarında önemli bir yer alacak.