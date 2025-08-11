Otomotiv devleri birleşiyor! Ortak araç üretilecek

Otomotiv sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken General Motors (GM) ve Hyundai Motor ortak araç üretme kararı ile gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Çinli rakiplerin baskısına karşı güç birliği yaparak beş yeni araç modeli geliştirme kararı alan otomotiv devleri, bu adımla maliyetleri azaltmayı hedefleyerek, 2028 yılında Latin Amerika pazarına odaklanacak.

GM ve Hyundai tarafından Çarşamba günü duyurulan ortak plan kapsamında, geliştirilecek beş araçtan dördü, 2028 yılında Orta ve Güney Amerika’da satışa sunulacak.

BU MODELLER ÜRETİLECEK

Bu kapsamda geliştirilecek beş yeni araçtan dördü, 2028 yılında Orta ve Güney Amerika yollarında olacak. Model gamında kompakt SUV, binek otomobil, pickup ve orta boy pickup yer alacak.

Yeni araçlar, hem içten yanmalı motor hem de hibrit güç aktarma sistemleri seçenekleriyle üretilecek. Böylece şirketler, Latin Amerika’daki geniş kitlelere hitap ederek pazar paylarını ciddi şekilde artırmayı hedefliyor.