Otomotiv devlerinde kriz sürüyor: Mercedes, büyüme tahminlerini aşağıya çekti Mercedes, Çin’deki talebin yavaşlaması ve sektördeki ticari anlaşmazlıklar nedeniyle bu yılki hedeflerini aşağıya doğru revize etti.

Haber Merkezi

Avrupa'nın otomotiv devi Mercedes-Benz, Volvo ve BMW'nin ardından sektördeki zorlu süreçten olumsuz etkilenmeye başladı.

Çin'deki talepteki yavaşlama ve küresel ticaretteki belirsizlikler, Mercedes'i de hedef aldı. Şirket, bu yılki satış hedeflerini aşağıya çekmek zorunda kaldı.

Alman şirket, satışların getirisinin yüzde 7,5-8,5 arası olmasının beklendiğini duyurdu. Bir önceki tahmini yüzde 10-11 arasındaydı.

ÇİN'DEKİ DURUM MARKALARI ETKİLİYOR

Mercedes’in revizyonu, özellikle Çin’deki tüketimin yavaşlamasıyla makro ekonomik görünümün bozulmasından kaynaklanıyor. Mercedes Çin’de yılın ikinci yarısındaki satışların ilk yarıya göre değişmesini beklemiyor.

Mercedes’in bu açıklamasının ardından otomotiv sektörü hisseleri yüzde 3,2 oranında geriledi; Volvo ve Stellantis hisseleri sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2,7 oranlarında düştü.

VOLVO VE BMW DE ETKİLENMİŞTİ

BMW, hem Çin’deki satışların gerilemesi hem de Continental’in verdiği fren sistemlerindeki sorun nedeniyle geçen hafta ciddi kayıplarla karşılaştığından, 2024 yılı kar marjını aşağıya doğru revize etti.

Volvo da bu ay başında, 2030 yılında tüm araçlarının elektrikli olması hedefinden vazgeçerek, kar marjı ve gelir hedeflerini düşürdü.