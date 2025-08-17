Otomotiv dünyasında yeni dönem! Araçlar için fatura dönemi başlıyor

Otomotiv dünyasında alışılmış dengeleri sarsacak bir gelişme yaşandı. Volkswagen, elektrikli araç kullanıcıları için tartışma yaratacak yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Artık bazı elektrikli modellerde araçların tam beygir gücüne ulaşabilmesi için aylık abonelik ücreti ödenmesi gerekecek.

Alman otomotiv devinin popüler modellerinden ID.3 Pro ve Pro S, fabrika çıkışında aslında 228 beygir gücüne sahip.

Ancak şirket, bu gücü tamamen sürücülere sunmak yerine yeni abonelik servisi VW Flex üzerinden “kilitli” hale getirdi.

22 DOLAR ÖDENMESİ GEREKECEK!

Buna göre abonelik ödemeyen kullanıcıların araçları yazılımsal olarak kısıtlanarak 201 beygir ile sınırlı kalıyor. Aboneliği satın alan sürücüler ise araçlarının gerçek performansını açarak tam 228 beygire kavuşabiliyor.

Performans kilidini açmak isteyenlerin ise aylık 22 dolar ödemesi gerekiyor. Dileyenler, 649 sterlin karşılığında ömür boyu abonelik satın alabiliyor.

Volkswagen, aboneliğin araca tanımlandığını ve satış halinde yeni kullanıcıya geçtiğini belirtiyor. Ayrıca performans yükseltmesinin menzili etkilemediğini ve araçların fabrika çıkışında 228 beygir olarak tescillendiği için sigorta şirketine ek bildirim yapılmasına gerek olmadığını vurguluyor.