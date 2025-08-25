Otomotiv sektöründe dengeler değişiyor: Volkswagen ortaklığı genişletti!

Almanya’nın köklü markası Volkswagen ile Çin’in yükselen devi Xpeng, otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek bir adım atıyor.

İki şirket arasındaki stratejik işbirliği, yalnızca bataryalarla çalışan araçlara değil; aynı zamanda benzinli ve hibrit motorlu modellerin de kalbine yerleşecek yeni elektronik mimari geliştirilmesini kapsıyor.

Bu hamle, küresel rekabetin en sert yaşandığı Çin pazarında taşları yerinden oynatabilecek güçte görülüyor.

ORTAKLIK KAPSAMI BÜYÜYOR

Volkswagen Grubu ile Xpeng, birlikte geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adlı elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletme kararıyla sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

İlk etapta yalnızca Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlarda kullanılan bu platform, 2027’den itibaren aynı ülkede üretilen benzinli ve hibrit araçlara da entegre edilecek.

Yazılım tabanlı yapısı sayesinde araçların uzun vadeli değerini koruması hedefleniyor. Volkswagen’ın Çin’de üretilen benzinli araçları hâlihazırda gelişmiş sürüş destek teknolojileri ve akıllı kokpit özellikleriyle öne çıkıyor.