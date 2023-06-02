Otomotivde mayıs rekoru! Satışlar yüzde 70,9 arttı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın mayıs ayında, yüzde 70,9 büyüyerek 111 bin 356 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor.

Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları devam etse de satışların sürekli olarak artması dikkat çekiyor.

Satışlar mayısta rekor kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın mayıs ayında, yüzde 70,9 büyüyerek 111 bin 356 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138’e ulaştı.

İlk 6 aylık satış rakamları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde 58,8 artışla 340 bin 37, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,3 artışla 104 bin 969 oldu.

Ocak-Mayıs 2023 döneminde, otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 89,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.