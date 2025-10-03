Oyak Renault, Bursa’da yeni modellerin üretimine başlıyor

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Renault Group CEO’su François Provost ile Fransa'da bir araya gelerek Türkiye'deki gelecek stratejilerini değerlendirdi.

Görüşmenin ardından Yalçıntaş, Oyak Renault'nun Bursa'daki fabrikalarında 2026 yılında yeni modellerin üretimine başlayacaklarını açıkladı.

YENİ MODELLER: CLIO 6 VE RENAULT BOREAL

Yalçıntaş, 2024'te üretimine başlanan Yeni Renault Duster'ın yanına, 2026 itibarıyla Renault Clio’nun 6. neslinin ve Renault Boreal modelinin de ekleneceğini dile getirdi.

Yeni nesil Clio'da kullanılacak hibrit motorun da yine Türkiye'deki Oyak Horse fabrikasında üretilecek olması, stratejik bir değer taşıyor.

Yeni modellerden Renault Boreal, 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek. Bu durum, Renault Group’un Türkiye’yi C ve D segmenti araç üretim stratejisinin merkezine konumlandırdığını gösteriyor.

"TÜRKİYE, RENAULT'NUN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PAZARI"

Renault Group CEO’su Francois Provost, 55 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığa dikkat çekerek, Türkiye'nin Renault Group’un küresel ölçekteki en büyük üçüncü pazarı olduğunu belirtti.

Bugüne kadar Bursa'da 5 milyondan fazlası Clio olmak üzere 8 milyondan fazla araç üretildi.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ise Oyak Renault'nun 2025 yılında hem satış hem de üretim adetlerinde Türkiye'de lider konumda olduğunu ve Renault Group'un Türkiye'ye yatırımlarına devam edeceğini ifade etti.