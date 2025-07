Oyuncular üzgün: Need for Speed serisi yolun sonuna geldi Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, oyun devi EA, bir dönemin efsanevi yarış oyunu serisi Need for Speed'in fişini çekerek seriyi rafa kaldırmış olabilir.

Dünyanın en köklü yarış oyunu serilerinden biri olan Need for Speed'in geleceği, ortaya atılan yeni bir iddia ile belirsizliğe büründü. EA tarafından finanse edilen Speedhunters adlı internet sitesine katkıda bulunan bir isim, yayıncının Need for Speed serisini rafa kaldırdığını ve bu nedenle sitenin de fonlarının kesildiğini öne sürdü. İDDİAYI GÜÇLENDİREN SEBEPLER Son yıllarda çıkan Need for Speed oyunlarının beklenen satış başarısını yakalayamaması, bu iddianın en büyük dayanağı olarak görülüyor. Ayrıca, serinin son oyunlarını geliştiren Criterion Games stüdyosunun, bir sonraki Battlefield oyunu üzerinde çalışmak üzere görevlendirilmiş olması da bu söylentileri güçlendiriyor. BATTLEFIELD ÖNCELİĞİ VE NİŞ PAZAR EA için Battlefield serisi, Need for Speed ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir ticari önceliğe sahip ve şirket yeni oyun için 100 milyon oyuncu gibi devasa hedefler belirlemiş durumda. Yarış oyunları ise çok daha niş bir kitleye hitap ediyor; en başarılı örneklerden Forza Horizon 5'in bile sadece 45 milyon oyuncuya ulaştığı belirtiliyor. Otomobil Haberleri Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 FE'nin özellikleri ortaya çıktı

Elon Musk, Tesla’nın robotaksi hizmetini genişletiyor

Xiaomi elektrikli araç pazarında hız kesmiyor: YU9 SUV prototipi görüntülendi