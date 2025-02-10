Porsche, elektrikli otomobillere geçmek için acele etmiyor

Haber Merkezi

Elektrikli otomobillere ağırlık veren Porsche, sürpriz bir kararla içten yanmalı motor geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Bu karar, otomobil tutkunlarını şaşırttı ve markanın geleceğiyle ilgili soru işaretleri yarattı.

Porsche'nin bu kararı, elektrikli otomobillere olan talebin düşmesiyle ilgili olabilir. Marka, benzinli motorlara olan ilginin hala yüksek olduğunu ve bu nedenle içten yanmalı motor geliştirmeye devam etme kararı aldığını açıkladı. Bu motorlar, özellikle şarj edilebilir hibrit modellerde kullanılacak.

PORSCHE 911'E VEDA YOK

Porsche'nin içten yanmalı motorlara devam etme kararının en önemli sonuçlarından biri, 911 modelinin benzinli motorla üretilmeye devam edecek olması.

Marka, 911'in mümkün olan son güne kadar benzinli motorla üretileceğini açıkladı. Bu açıklama, 911 tutkunlarını sevindirdi.

718 AİLESİ ELEKTRİKLENİYOR

Porsche'nin 718 ailesi ise elektrikli otomobillere dönüşüyor. Boxster ve Cayman modelleri, tamamen elektrikli spor otomobiller olarak üretilecek.

Ancak, bu modellerin beklenen başarıyı elde edememesi durumunda içten yanmalı versiyonlar da üretilmeye devam edebilir.

Macan ve Cayenne modellerinin geleceği ise henüz net değil. Macan'ın sadece elektrikli olarak üretileceği açıklanmıştı ancak bu karar değişebilir. Cayenne ise hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarla sunulacak.